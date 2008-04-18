В Киеве планируется установить памятник Ивану Мазепе

В Киеве планируется установить памятник Гетману Украины Ивану Мазепе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию заместителя председателя КГГА Сергея РУДЫКА.

По его словам, памятник И.Мазепе построят на площади Славы в Киеве.

С.РУДЫК информировал, что проект соответствующего распоряжения сегодня был передан в Кабинет Министров Украины на согласование. Планируется, что финансирование изготовления и установки этого монумента будет осуществляться за счет государственного бюджета, а КГГА выступит заказчиком этих работ. Также на киевскую власть будет возложена обязанность по отводу необходимого земельного участка и благоустройству прилегающей к будущему памятнику территории.

«Монумент будет установлен на месте, где существовал Собор святого Николая, построенный за средства Ивана Мазепы. К тому же, именно через эту площадь проходит недавно названная ул. Ивана Мазепы. По моему мнению, и по мнению экспертов, лучшего места для этого памятника в Киеве не найти», – прокомментировал С.РУДЫК.