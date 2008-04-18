«Нефтехимик Прикарпатья» остановил переработку нефти: проблемы с газом

ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) вынуждено остановить переработку нефти в связи с ограничением газоснабжения ОАО «Ивано-Франковскгаз» по причине отсутствия подтвержденных лимитов газа.

Об этом УНИАН сообщил коммерческий директор предприятия Игорь ЮРКЕВИЧ.

По его словам, в настоящее время переработка на заводе остановлена, поскольку суточные лимиты, предоставляемые газоснабжающей компанией, недостаточны для обеспечения технологических процессов (давление газа в магистральном газопроводе, через который поставляется газ на завод, снижено с 2,5-3 кг/куб. м до 0,4 кг/куб. м). При этом, по словам коммерческого директора, сегодня на предприятие пришло очередное письмо от «Ивано-Франковскгаза» с просьбой подтвердить наличие лимитов, иначе в понедельник, 21 апреля, предприятие будет полностью отключено от газоснабжения.

И.ЮРКЕВИЧ пояснил, что ограничение газоснабжения на предприятии вызвано неразрешенностью вопроса о поставщике газа. Он рассказал, что в марте т.г, после соответствующего решения Кабинета министров Украины, которым была изменена схема поставок газа промышленным потребителям, предприятие обратилось в правительство и НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой предоставить соответствующие разъяснения, учитывая то, что у «Нафтохимика» заключены долгосрочные контракты на поставку газа с СП ЗАО «УкрГаз-Энерго». В ответ НАК «Нафтогаз Украины» предложил предприятию заключить договор на поставку газа. При этом на запрос «Нефтехимика» с просьбой подтвердить наличие у ДК «Газ Украины» необходимых ресурсов газа и его происхождение никого ответа НАК не предоставил. На основании отсутствия подтвержденных лимитов «Ивано-Франковскгаз» с 1 апреля ограничил поставки газа компании.

И.ЮРКЕВИЧ отметил, что на сегодняшний день предприятие полностью загружено сырьем, однако не может начать переработку. При этом, в связи с сложившейся ситуацией, предприятия вынуждено перейти на 4-х дневный рабочий день, а настроения в трудовом коллективе, численностью более 1,7 тысяч человек, «находятся на грани социального взрыва».

Как сказал И.ЮРКЕВИЧ, остановка переработки на НПЗ в контексте посевной кампании может привести к резкому удорожанию нефтепродуктов в Западном регионе. Кроме того, на предприятии не исключают, что полное отключение газоснабжения может повлечь за собой аварию с непредсказуемыми экологическими последствиями.

«Сегодня сложилась двоякая ситуация - с одной стороны, есть договор на поставку с «УкрГаз-Энерго», но никто им не подтверждает лимиты, и с другой стороны - есть «Нафтогаз Украины», который предлагает газ, но не подтверждает его происхождения. Мы готовы сегодня заплатить, но не ясно кому и за что», - отметил И.ЮРКЕВИЧ.

Он уточнил, что при штатном режиме работы предприятия суточное потребление газа составляет 150 тыс. куб. м., в настоящее время на предприятие завозится 30-40 тыс. куб. м.

При этом представитель предприятия отметил, что в случае полного отключения газоснабжения, компания намерена обратиться в суд с иском против Кабинета министров Украины.

Справка УНИАН. ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) - одно из старейших украинских нефтеперерабатывающих предприятий с ежегодной мощностью 2,6 млн. тонн.

30,2% уставного фонда предприятия принадлежит ОАО «Межрегиональный фондовый союз», 26% - Фонду госимущества Украины, 16,91% - КБ «ПриватБанк».

В 2007 году «Нефтехимик Прикарпатья» сократил переработку нефти на 34,5%, по сравнению с 2006 годом, до 861,9 тыс. тонн.