Погода на выходные

Завтра в Украине дожливо, днем 14-19° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 19 апреля в Украине переменная облачность. В западных, а днем и в северных и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, а днем и в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 14-19°, в западных областях кое-где 10-13°, в Одесской области и в Крыму местами 20-22°. В Карпатах дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7°.

20-21 апреля в Украине облачная погода с прояснениями. Дождь, местами гроза, только ночью 20 апреля в южной части и восточных областях, а 21 апреля в западной половине без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный (21 апреля в западных и северных областях северо-западный), 7-12 м/с, 20 апреля в южной части, а 21 апреля в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, в западных, 20 апреля в восточных, а 21 апреля и в северных областях 4-9°; днем в западных и северных областях 12-17°, на остальной территории 14-19°, в южной части местами 20-25°; в Карпатах 20 апреля ночью 3-8° тепла, днем 5-10°, 21 апреля ночью 1-6° тепла, днем 8-13°. .

22 апреля в западных и северных областях, 23 апреля в северной половине кратковременные дожди, кое-где грозы; на остальной территории без осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-16°; в южной части и в Закарпатье ночью 7-13°, днем, кроме побережья морей, 17-23°.

Завтра в Киеве переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 16-18°.

В Киевской области 19 апреля переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8°, днем 14-19°.

20-21 апреля в столичном регионе облачная погода с прояснениями. 20 апреля дождь, местами гроза; 21 апреля ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 20 апреля 7-12°, 21 апреля 4-9°; днем 12-17°.

22-23 апреля в Киевской области пройдет кратковременный дождь, местами гроза, только ночью 22 апреля без осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.