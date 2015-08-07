Мария Гайдар заявила о решении отказаться от российского гражданства
Мария Гайдар написала заявление об отказе от российского гражданства
Об этом российская оппозиционерка, советник губернатора Одесской области рассказала эфире местного телеканала "Первый городской".
"Я не знаю, когда это может случиться, это такой формальный вопрос, но я готова", - отметила Мария.
При этом ранее политик собиралась переезжать в Израиль, но решила принять предложение Михаила Саакашвили.
"Я собиралась переехать в Израиль, это было связано с такими очень серьезными проблемами, связанными с моей личной жизнью, с политическими проблемами, которые были в России, в том числе связанными с моей личной жизнью. Но потом я получила это предложение от Михаила Саакашвили и, конечно же, я приехала, увидела команду, настрой, и мне очень захотелось быть здесь", - рассказала Гайдар.
Мария переехала в Одессу с супругом и дочкой, вся семья Гайдар осталась в России. По ее словам, в связи с ее переездом у родственников возникают проблемы.
"Я не была уверена, что все будет хорошо, но у меня три брата, они никоим образом не занимаются политикой, мы не ведём с ними совместную деятельность. Я очень надеялась и продолжаю надеятся, что у них не будет никаких проблем", - сообщила политик.
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Несмотря на это, от работы в Одессе Гайдар отказываться не намерена: "Я очень болезненно переживала все то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, переживала за эту войну, но никак не могла по этому поводу что-то, что я считала бы со своей стороны продуктивным, сделать. И вот здесь у меня появилась такая возможность".
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гражданства и вручил паспорт гражданина Украины Марии Гайдар.