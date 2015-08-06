В Москве суд продлил срок ареста 72-летнему украинцу Солошенко, обвиняемому в шпионаже

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда. Таким образом срок ареста составит 14 месяцев.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив Солошенко меру пресечения на два месяца, до 5 октября», - сообщили в суде.

Ему предъявлено обвинение по статье 276 (шпионаж) УК РФ. Подробности дела неизвестны, поскольку его материалы содержат гриф «секретно», а заседания проходят в закрытом режиме.

Как пояснила УНИАН член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Зоя Светова, сегодня Мосгорсуд продлевал срок ареста, а не Лефортовский районный суд, так как он находится под стражей уже в течение года.

Она сообщила, что видела Солошенко 1 августа.

«Он себя очень плохо чувствует – жалуется на боли в сердце, периодически вызывает врачей, которые делают кардиограмму. Он нервничает, ему что-то пообещали, но я не уверена, что ФСБ России сдержит свое обещание», - сказала Светова.

«Солошенко очень волнуется о том, что будет на суде. Насколько я понимаю, он надеется, что выйдет на свободу после суда, как, скорее всего, обещает ему следствие», - подчеркнула она.

При этом она сообщила, что данным делом постоянно занимается консул Украины в Москве. По ее словам, Солошенко сейчас знакомится с материалами дела и готовится к суду, который должен начаться в сентябре. У него появился новый адвокат – Геннадий Блохин.

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«Мое мнение – не очень верю, что ему дадут условный срок по статье «шпионаж». Может быть, его осудят, а затем помилуют», - сказала она.

В тоже время сын арестованного Владислав Солошенко подчеркнул, что его отец вышел на пенсию в 2010 году.

«Сегодня ровно год с момента его задержания. Ждем суда», - сказал он.

По его словам, это дело полностью отображает отношения России и Украины.

«Эти обвинения – бред, у отца уже забрали год жизни и неизвестно, чем это закончиться. Его бывший коллега из Москвы настаивал на его приезде, выманивал, предлагал бизнес-варианты. Когда отец приехал в Москву и зашел в помещение – его сразу повязали сотрудники ФСБ», - сказал Владислав Солошенко.

Солошенко был задержан в Москве 5 августа 2014 года в Москве во время деловой поездки.