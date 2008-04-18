В Черкасской области зафиксировали гибель свыше 2 тысяч цыплят

17 апреля в МЧС поступила информация о том, что в период с 13 по 17 апреля в г. Шполе на территории ООО "Агро-Рось" зафиксирована гибель 2 тыс. 118 цыплят.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, согласно отчетам о результатах экспресс-исследований Черкасской областной государственной лаборатории ветеринарной медицины в отобранном патматериале высокопатогенного гриппа птицы (К-ДНК вируса гриппа А серотипа Н5) не обнаружено. Продолжаются вирусологические и бактериологические исследования относительно определения причин гибели птицы. Утилизация погибшей птицы проводится работниками агрофирмы под надзором специалистов ветеринарной медицины.

Событие находится на контроле Главного управления МЧС в Черкасской области.