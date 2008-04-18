Кабмин повышает пенсии 2 миллионам граждан

Кабинет Министров принял постановление «О повышении размера пенсий некоторым категориям граждан в связи с ростом среднемесячной заработной платы штатного работника в Украине».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины.

Документ был разработан Пенсионным фондом во исполнение части второй статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, согласно с которой с 1 марта каждого года размер пенсии повышается на коэффициент, который отвечает не менее чем 20% темпов роста среднемесячной заработной платы штатного работника по сравнению с предыдущим годом. Исключение составляют случаи, когда повышение пенсий за прошлый год превысило этот коэффициент. Если же коэффициент повышения в прошлом году был меньше, то увеличение пенсий осуществляется с учетом предыдущего повышения, отметили в Минтруда.

В таком же порядке перечисляются пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины «О научной и научно-технической деятельности», «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» и «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц».

В соответствии с принятым постановлением, с 1 марта 2008 года пенсии повышаются на коэффициент 1,0594, который равен 20% темпов роста средней заработной платы за 2007 год по сравнению с 2006 годом.

Общее количество лиц, которым будут перечислены пенсии в соответствии с этим постановлением, составляет 2,2 млн. человек (или 16% общего количества пенсионеров), в том числе пенсия которым назначена в соответствии с законами Украины:

- «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» - 2,1 млн. человек (средний размер повышения к пенсиям составляет 29 грн.);

– «О научной и научно-технической деятельности» - 65,2 тыс. человек (средний размер повышения к пенсиям составляет 58 грн.);

- «О пенсионном обеспечении лиц, уволенным с воинской службы, и некоторых других лиц» - 2,7 тыс. человек из числа военнослужащих срочной службы (средний размер повышения к пенсиям составляет 43 грн.).

На реализацию постановления предусмотрено 642,85 млн. грн. Эти средства предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда на 2008 год.