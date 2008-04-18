Кабмин создал госконцерн «Ядерное топливо Украины»

Кабинет министров принял решение о создании государственного концерна «Ядерное топливо Украины» и ликвидировал госконцерн «Укратомпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

По его словам, в госконцерн войдут госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Дирекция предприятия, создаваемого на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд», ГП «Смолы», «Днепровский завод прецизионных труб» и «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии».

Ю.ПРОДАН также добавил, что после завершения санации ГП «Цирконий», это объединение также может быть включено в состав госконцерна. При этом санацию предприятия, по словам министра, планируется завершить до середины текущего года.