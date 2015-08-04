Милиция установила личности всех участников вчерашних беспорядков в Харькове
В Харькове милиция установила личности всех, кто вчера забаррикадировался в помещении бывшего офиса Партии регионов.
Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.
"Все участники событий правоохранительными органами установлены и допрошены. Действиям каждого из них будет дана надлежащая правовая оценка и определена степень вины. Продолжается досудебное расследование", - отметили в ОСО.
По сведениям милиции, люди, принимавшие участие в митинге в поддержку "Оппозиционного блока" в Харькове 3 августа, оказались жителями Днепропетровской, Запорожской и других областей.
По предварительным данным, они прибыли в Харьков для участия в политических акциях, в том числе провокационного характера, на стороне одной из партий.
Читайте такжеМолодых людей, которые были в офисе Оппоблока доставили в райотделы милиции Харькова
Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) УК.
Как рассказал заместитель начальника ГУМВД Украины в Харьковской области - начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Виталий Гузь, в отношении работников органов внутренних дел, которые, по мнению граждан, ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности во время этих событий, назначено служебное расследование. Виновные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел.
Но позже правоохранителям удалось локализовать конфликт. После нескольких переговоров тех, кто забаррикадировался в офисе, на двух автобусах доставили в райотделе милиции.