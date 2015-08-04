Милиция установила личности всех участников вчерашних беспорядков в Харькове

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

"Все участники событий правоохранительными органами установлены и допрошены. Действиям каждого из них будет дана надлежащая правовая оценка и определена степень вины. Продолжается досудебное расследование", - отметили в ОСО.

По сведениям милиции, люди, принимавшие участие в митинге в поддержку "Оппозиционного блока" в Харькове 3 августа, оказались жителями Днепропетровской, Запорожской и других областей.

По предварительным данным, они прибыли в Харьков для участия в политических акциях, в том числе провокационного характера, на стороне одной из партий.

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Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) УК.

Как рассказал заместитель начальника ГУМВД Украины в Харьковской области - начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Виталий Гузь, в отношении работников органов внутренних дел, которые, по мнению граждан, ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности во время этих событий, назначено служебное расследование. Виновные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в Харькове произошел конфликт между двумя группами людей. Одна группа - около 70 молодых людей в балаклавах, в камуфлированной одежде, которые называли себя "патриотами", - забросала камнями и взрывчатыми пакетами другую группу молодых людей, которая прибыла в бывший офис Партии регионов на улице Скрипника на микроавтобусе. Последние были вынуждены забаррикадироваться в партийном офисе. Перед офисом стоял разбитый микроавтобус. Работники милиции, которые присутствовали на месте происшествия, не вмешивались.

Но позже правоохранителям удалось локализовать конфликт. После нескольких переговоров тех, кто забаррикадировался в офисе, на двух автобусах доставили в райотделе милиции.