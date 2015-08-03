Молодых людей, которые были в офисе Оппоблока доставили в райотделы милиции Харькова

Как передает корреспондент УНИАН, молодых людей вывезли двумя автобусами "Богдан" с заднего двора офиса около 15.20.

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По словам начальника управления общественной безопасности Главного управления МВД в Харьковской области Сергея Бирбасова, молодых людей не отпустили. Спецподразделение конвоировало их в райотделы милиции Харькова и Харьковской области. С ними будут работать следователи.

Как сообщал УНИАН, в Харькове сегодня около 70 молодых людей в балаклавах, часть из них одета в камуфлированную одежду, собрались в парке у Зеркальной струи напротив здания офиса Партии регионов по вул. Скрипника, 4. Они бросали брусчатку. Были слышны взрывы. Перед офисом стоял разбитый микроавтобус. Присутствовавшие на месте происшествия работники милиции не вмешивались.

По словам руководителя харьковской областной организации “Правого сектора” Андрея Санина, здание офиса Партии регионов блокировали, поскольку в помещении забаррикадировались около 50 так называемых "титушек".

Правоохранителям удалось локализовать конфликт и не допустить его развертывания. Никто не пострадал. По факту конфликта возле офиса Партии регионов открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство с применением оружия").