Ющенко объяснил, почему не дает Тимошенко приватизировать ОПЗ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за приватизацию Одесского припортового завода. «Я - за приватизацию завода, но я во второй раз прошу изъять из приватизации трубопровод», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов сегодня в Донецке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, отвечая на вопрос журналистов, Президент объяснил отдельные политические решения, относительно которых у него существуют разные с правительством оценки. В частности, речь идет о приватизационной политике, в первую очередь, относительно приватизации энергогенерирующих компаний. Он заметил, что к их приватизации нужно подходить, учитывая общее развитие энергетической отрасли в нашем государстве.

В.ЮЩЕНКО прокомментировал мотивы, по которым остановил действие Постановления Кабинета Министров Украины о приватизации Одесского припортового завода. «Я - за приватизацию завода, но я во второй раз прошу изъять из приватизации трубопровод», - сказал он. Глава государства назвал его (трубопровод) одной из ключевых национальных инфраструктур, которая должна пока сохраняться в государственной монополии, которая гарантирует право доступа к этому ресурсу для разных компаний. «Если мы приватизируем - а это первый случай в украинской истории - трубопровод, то я первый, кто ставит вопрос, отвечает ли это основам национальной безопасности», - сказал Президент, подчеркнув, что ни одно украинское правительство не осмелилось выставить на приватизацию линии электропередач, газо- или нефтепроводы.

В.ЮЩЕНКО также выразил сомнения по поводу того, что в современных условиях приватизацию этого ценного ресурса можно провести по справедливым принципам. «Когда мы наблюдаем такое грубое перераспределение первичного ресурса, и сегодня, зная очень много изъянов украинского законодательства, и тенденции лоббирования, которые возникают и в парламенте, и других кругах, то возникает вопрос, даем ли мы сознательно ответ, что мы приватизируем одну из ключевых украинских инфраструктур», - сказал Президент.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, которая поступает из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.