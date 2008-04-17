Союз журналистов раз в год будет составлять список душителей свободы слова

Ежегодно к 3 мая - Всемирному дню свободы прессы - Национальный союз журналистов Украины будет составлять список “душителей свободы слова” в государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСЖУ, такое решение принял пленум правления Национального союза журналистов.

По данным пресс-службы, этот список будет обнародоваться не только в средствах массовой информации Украины, но и в европейских структурах, “чтобы там решали – приглашать фигурантов таких списков на разные международные мероприятия или не пускать их и на порог в Совет Европы, Европарламент и другие демократические структуры”.

Как заявил председатель Союза Игорь ЛУБЧЕНКО, сегодня в Украине сложилась крайне острая ситуация с прессой, особенно местной. По его словам, политические силы, которые получили большинство в советах, “оказывают грубое давление на СМИ, незаконно превращают их в коммунальные предприятия, выбрасывают из числа соучредителей изданий трудовые коллективы, вопреки украинскому законодательству заставляют редакторов заключать контракты”. Также, по данным И.ЛУБЧЕНКО, участились случаи судебного давления на редакции и журналистов.

Союз, отметил председатель НСЖУ, прорабатывается вопрос о создании Общественного трибунала свободы слова, где будут рассматриваться жалобы редакций и отдельных журналистов на противоправные действия или бездействие чиновников.