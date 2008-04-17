На Буковине женщина заказала киллеру будущую невестку

14:10, 17 апреля 2008
Общество
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Цена жизни - 400 долларов

На Буковине 65-летняя женщина наняла киллера, который должен был при помощи серной кислоты убить или изувечить 39-летнюю любимую ее сына.

Как сообщил УНИАН начальник УБОП УМВД в Черновицкой области, полковник милиции Николай МАКАРЕВИЧ, чтобы не допустить бракосочетания сына, пенсионерка решила покалечить или убить женщину, с которой у нее не сложились отношения, однако милиции удалось предотвратить преступление.

Для воплощения замысла пенсионерка нашла мужчину, которому пообещала 400 долларов. Исполнителю заказчица передала фотографию жертвы и бутылку концентрированной серной кислоты, которая должна была стать средством убийства. Однако наемный убийца решил привлечь к этому делу еще нескольких своих знакомых.

Оперативники, которым стало известно о подготовке покушения, чтобы задержать заказчицу, решили инсценировать преступление и госпитализацию жертвы в больницу. Когда заказчица явились в больницу, врачи ей сообщили, что пострадавшая женщина якобы находится в очень тяжелом состоянии.

Пенсионерка поверила, что заказ выполнен, и при передаче денег за выполненную работу милиция задержала ее и трех соучастников.

УМВД Черновицкой области возбудило уголовное дело по признакам осуществления преднамеренного тяжкого телесного повреждения. За организацию покушения на жизнь пенсионерке грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

 

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