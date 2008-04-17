Друг Ющенко заплатит штраф за избиение фотографа

Итальянский суд обязал знаменитого французского актера Жерара Депардье выплатить штраф в 800 евро за то, что он избил пытавшегося сфотографировать его папарацци.

Инцидент произошел, когда 3 октября 2005 года фотограф Дарио Орланди попытался сфотографировать Депардье, зашедшего в магазин со спутницей.

Сначала актер попросил неудачливого репортера подойти поближе, а потом неожиданно продемонстрировал прием, часто используемый им в фильмах, ударив головой в нос.

Итальянский папарацци вынужден был обратиться за медицинской помощью и, по его словам, не мог приступить к работе в течение четырех дней.

Сам Депардье, заявлявший, что не раскаивается в своем поступке, на заседание суда не явился.

В том же 2005 году Депардье устроил скандал во время ток-шоу на французском телевидении, назвав журналиста «придурком» и «идиотом», за то, что тот раскритиковал кулинарную книгу, написанную актером.

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