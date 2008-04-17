Ющенко наградил Анджея Вайду орденом Ярослава Мудрого (фото)

Текст указа - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 366/2008 «за выдающийся личный вклад в развитие украинско-польского культурного сотрудничества, многолетнюю плодотворную творческую деятельность на ниве утверждения идеалов гуманизма в киноискусстве» наградил кинорежиссера, гражданина Республики Польша Анджея ВАЙДУ орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Текст указа от 15 апреля обнародован на официальном сайте главы государства.

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