ГПУ направила более 100 запросов в разные страны о незаконном выводе активов из Украины
В частности, запросы отправлены в Австрию, Великобританию, Швейцарию, Лихтенштейн, Сингапур, Латвию и другие страны.
Генеральная прокуратура направила более 100 запросов в компетентные органы иностранных государств об оказании международной правовой помощи в уголовных производствах в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц с целью установления незаконного вывода за рубеж имущества и активов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Виктор Шокин сегодня на брифинге в Киеве.
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«С целью установления незаконного вывода за рубеж имущества и активов экс-чиновников подготовлено и направлено в компетентные органы иностранных государств более 100 запросов украинскими следователями органов прокуратуры о предоставлении международной правовой помощи в уголовных процессах против экс-чиновников и их лиц близкого окружения», - отметил он.
«В частности, это: Австрия, Великобритания, Швейцария, Лихтенштейн, Сингапур, Латвия и другие», - добавил Шокин.