ГПУ направила более 100 запросов в разные страны о незаконном выводе активов из Украины

Генеральная прокуратура направила более 100 запросов в компетентные органы иностранных государств об оказании международной правовой помощи в уголовных производствах в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц с целью установления незаконного вывода за рубеж имущества и активов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Виктор Шокин сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеГПУ скоро сообщит Януковичу о подозрении в госизмене и создании преступной группировки

«С целью установления незаконного вывода за рубеж имущества и активов экс-чиновников подготовлено и направлено в компетентные органы иностранных государств более 100 запросов украинскими следователями органов прокуратуры о предоставлении международной правовой помощи в уголовных процессах против экс-чиновников и их лиц близкого окружения», - отметил он.

«В частности, это: Австрия, Великобритания, Швейцария, Лихтенштейн, Сингапур, Латвия и другие», - добавил Шокин.