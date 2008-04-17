Цена на нефть ежедневно ставит новый рекорд

Цены на нефть каждый день устанавливают новые рекорды. На последних торгах Нью-Йоркской товарно-сырьевой биржи за баррель платили по 115 долларов, т.е. на доллар больше, чем накануне. Такие же цены в Европе и Азии.

Основными причинами подорожания эксперты считают падение курса доллара и обнародованные данные американского правительства о сокращении запасов нефти.

Третий по объемам экспортер нефти в Соединенные Штаты - Мексика - открыла два танкерных порта, которые не работали в начале недели. Но из-за ненастья они действуют не в полную мощность.

ICTV