Путин: Блаттер заслужил Нобелевскую премию
05:58, 28 июля 2015Общество
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Такие люди как глава ФИФА Зепп Блаттер достойны Нобелевской премии.
Путин также назвал недопустимыми действия США в отношении ФИФА / eurosport.ru
Об этом сказал президент России Владимир Путин в опубликованном в понедельник интервью швейцарскому телеканалу RTS, передает Русская служба Би-Би-Си.
"Я думаю, что такие люди как г-н Блаттер или главы крупных международных спортивных федераций, Олимпийских Игр заслуживают особого признания", - цитирует интервью Путина Рейтер.
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Путин также назвал недопустимыми действия Соединенных Штатов в отношении ФИФА.
Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности президента ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что не подавал в отставку с должности главы организации.
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