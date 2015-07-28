Путин: Блаттер заслужил Нобелевскую премию

Об этом сказал президент России Владимир Путин в опубликованном в понедельник интервью швейцарскому телеканалу RTS, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Я думаю, что такие люди как г-н Блаттер или главы крупных международных спортивных федераций, Олимпийских Игр заслуживают особого признания", - цитирует интервью Путина Рейтер.

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Путин также назвал недопустимыми действия Соединенных Штатов в отношении ФИФА.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности президента ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что не подавал в отставку с должности главы организации.