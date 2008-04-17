Соблюдаете ли Вы Великий пост? (опрос)

Каждый одиннадцатый украинец полностью соблюдает Великий пост.

Об этом идет речь в переданных УНИАН результатах исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В частности, во время Великого поста полностью его соблюдают 9,2% опрошенных, а частично – почти треть (30,8%). Более половины граждан (54,5%) ответили, что не соблюдают пост. Остальные опрошенные колебались с ответом.

Чаще пост соблюдают люди старшего возраста. Так, в возрастной группе 18-29 лет полностью соблюдают пост 5,6% опрошенных, а частично – 21,9%. В группах 30-39 и 40-49 лет эти показатели составляют 6,0% и 5,4% и 27,3% и 35,5%, соответственно. Среди респондентов в возрасте от 50 до 59 лет полностью соблюдают пост 10,1%, а частично – 29,2%. Заметно больше тех, кто соблюдает пост в возрастной категории от 60 лет и старше: полностью соблюдают – 16,3%, а частично – 38,1%.

В то же время, ответы на этот вопрос имели заметную региональную специфику. Больше всего граждан соблюдают пост в Западном регионе (26,2% полностью, 51,6% частично). В Центральном регионе полностью соблюдают пост 6,3% опрошенных, а частично – 27,0%. В Южном регионе эти показатели составляют 3,3% и 26,5%, а в Восточном – 4,8% и 24,5%, соответственно.

Три четверти респондентов, которые полностью соблюдают пост (75,0%), отметили, что делают это в силу своих религиозных убеждений, четверть из них придерживаются поста, потому что считают это традицией своего народа (25,0%), а каждый шестой (14,8%) – потому что это полезно для здоровья. Лишь 1,1% тех, кто полностью соблюдают пост, делают это, потому что так делают их знакомые или известные люди.

Мотивация респондентов, которые частично соблюдают пост, является несколько иной. Приблизительно одинаково популярными были названы такие причины, как польза для здоровья (39,0%), религиозные убеждения (37,8%) и желание поддержать народную традицию (32,9%). Каждый восемнадцатый представитель этой группы (5,5%) соблюдает пост потому, что так делают его знакомые или известные люди.

Респонденты могли избрать больше одной причины соблюдения поста, поэтому сумма ответов на последний вопрос не равняется 100%.

Справка УНИАН. Социологическая служба Центра Разумкова проводила исследование с 15 по 20 марта 2008 года. Опрошено 2010 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

В регионы сгруппированы такие области: Запад - Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области; Центр - г. Киев, Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области; Юг - АР Крым, Одесская, Херсонская, Николаевская области; Восток - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Харьковская области.