Осуждены организаторы нелегального въезда в Украину граждан Китая

В Одессе привлечены к ответственности члены организованной преступной группировки, которые способствовали нелегальной миграции в Украину граждан Китая.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Одесской области.

По словам руководителя пресс-группы Владимира РОМАНЕНКО, уголовное дело в отношении группы злоумышленников возбуждено и расследовано сотрудниками СБУ. Рассмотрев материалы дела, Приморский райсуд Одессы вынес приговор о лишении свободы на срок от 2 до 4 лет пяти членов организованной преступной группировки, который вступил в силу.

Судом установлено, что в течение 2006-2007 годов преступники, используя различные документы, а также печати заранее созданных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, незаконно переправили через границу на территорию Украины 33 граждан Китая.

Кроме того, злоумышленники изготовили и использовали 135 поддельных заявлений на регистрацию и продолжение сроков пребывания иностранцев на территории Украины.