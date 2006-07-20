Погода на выходные

До конца недели погода в Украине существенно не изменится.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 21 июля сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей местами - 20-22°, днем - 23-28°, в Закарпатье и юге Одесской области - до 32°; в Карпатах ночью - 7-12° тепла, днем - 17-22°.

22 июля без осадков, только днем в западных областях местами грозовые дожди. 23 июля ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град, на севере Левобережья местами сильные дожди; лишь в Крыму, Приазовье, а ночью и в южных областях без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с, при грозах местами шквалистое усиление 15-20 м/с. Температура ночью - 13-18°, в западной и южной части местами - 20-22°, 22 июля в восточных областях - 10-15°; днем - 25-30°, в восточных, а 23 июля в западных (кроме Закарпатья), северных и центральных областях - 22-27°; в Карпатах ночью - 8-13°, днем - 17-22°.

24-25 июля ожидаются кратковременные грозовые дожди (25 июля, кроме юго-востока, местами). Температура ночью - 11-17°, в западных, южных областях и в Крыму - 15-20°; днем - 22-27°, в Закарпатье - 25-31°.

В Киеве и области 21 июля переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью - 13-15°, днем - 25-27°; по области ночью - 12-17°, днем - 23-28°.

22 июля преимущественно без осадков, 23 июля кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с, ночью 23 июля при грозах местами шквалистое усиление 15-20 м/с. Температура ночью - 13-18°, днем 22 июля - 25-30°, 23 июля - 22-27°.

24-25 июля кратковременные грозовые дожди (25 июля местами). Температура существенно не изменится.