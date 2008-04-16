На крупнейшем харьковском рынке горят уже 200 магазинов

На харьковском рынке “Барабашово” горят уже 200 магазинов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе концерна “АВЭК”, одной из структур которого является “Барабашово”, на рынке охвачено огнем 4 торговых ряда и более 200 магазинов. Человеческих жертв и пострадавших нет.

Между тем, руководство концерна “АВЭК” не исключает умышленного поджога торгового центра “Барабашово”.

По данным пресс-службы концерна, пожарные не исключают, что причиной возникновения пожара стал поджог.

Руководство концерна “АВЭК” также не исключает, что это является сознательной провокацией против сотрудников рынка и всего торгового центра, но просит СМИ не спешить с выводами.

Как сообщал УНИАН, два часа назад на рынке «Барабашово» в Харькове возник пожар.

Руководство концерна “АВЭК” заявило, что считает пожар на рынке «Барабашово» спланированным террористическим актом.

По информации руководства концерна “АВЭК”, сегодняшний теракт не случаен, поскольку именно сейчас решается вопрос о проведении досрочных выборов мэра и горсовета в Харькове. «Харьковская власть в лице ДОБКИНА и КЕРНЕСА таким образом хочет отомстить А.ФЕЛЬДМАНУ - инициатору создания временной следственной комиссии по расследованию злоупотреблений городских властей Харькова и основному политическому оппоненту ДОБКИНА и КЕРНЕСА», – говорится в заявлении концерна.