Савченко находится в СИЗО в Новочеркасске - СМИ

Как передает Gazeta.ru, адвокат Илья Новиков заявил, что «сестре Надежде Савченко Вере сообщили, что Надежду доставили в СИЗО-3 в Новочеркасске».

Ранее в субботу адвокат Марк Фейгин заявил, что Савченко доставили в СИЗО №4 Ростова-на-Дону.

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В четверг российский омбудсмен Элла Памфилова «в связи с длительным получением достоверной информации о местонахождении Надежды Савченко» попросила Генпрокуратуру и ФСИН предоставить информацию о местонахождении летчицы. Позже стало известно, что Савченко будет доставлена в СИЗО Ростовской области в субботу, 25 июля.

Справка УНИАН. Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Дело направлено для рассмотрения по существу в Донецкий горсуд Ростовской области.

16 июля Савченко обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой перенести рассмотрение ее дела из суда Донецка. Савченко отметила, что проведение суда в непосредственной близости к зоне конфликта на Донбассе опасно для ее, ее адвокатов и семьи.

Донецкий городской суд Ростовской области России 30 июля начнет рассматривать дело Савченко.