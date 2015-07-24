В России утверждают, что Савченко доставят в СИЗО Ростовской области 25 июля

Об этом сказано в сообщении, которое размещено на сайте Уполномоченного по правам человека в России.

В сообщении сказано, что «Уполномоченным по правам человека в России Эллой Памфиловой получены ответы на официальные запросы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и ФСИН России о местонахождении Надежды Савченко».

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«17 июля 2015 года Надежда Савченко этапирована плановым железнодорожным караулом в город Ростов-на-Дону с прибытием к месту назначения 25 июля 2015 года. Ее содержание будет обеспечено в одном из СИЗО ГУФСИН Росии по Ростовской области, говорится в официальных ответах», - сообщает сайт.

В информации сказано, что «состояние Савченко удовлетворительное».

Справка УНИАН. Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе, а потом ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Московский городской суд 10 июня 2015 по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Дело направлено для рассмотрения по сути в Донецкий горсуд Ростовской области.

16 июля Савченко обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой перенести рассмотрение ее дела из суда Донецка. Савченко отметила, что проведение суда в непосредственной близости к зоне конфликта на Донбассе опасно для нее, её адвокатов и семьи.

Донецкий городской суд Ростовской области России 30 июля начнет рассматривать дело Савченко.