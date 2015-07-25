Дискриминация людей пожилого возраста закрывает украинцам путь к благосостоянию – УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, это отмечает глава Социально-гуманитарного отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Владислав Диханов, комментируя данные социологического опроса о дискриминации в Украине.

«В Священном Писании написано: «Почитай отца своего и мать – это первая заповедь с обетованием: чтобы тебе хорошо было, и чтобы ты на земле был долголетним». Порой мы стремимся к какому-то благу, которое бы нас удовлетворило и закрыло все наши потребности, пренебрежительно относясь к людям старшего поколения. Однако, как бы мы не стремились к этому благу, оно от нас только будет удаляться. Священное Писание ставит прямую зависимость между почитанием родителей и жизненными благами», – отметил отец Владислав.

По его словам, определенная дискриминация пенсионеров и инвалидов проявилась в нашем обществе и в контексте прошлогодних событий на Востоке страны.

«Летом прошлого года, когда из зоны АТО был большой поток беженцев, волонтерские группы в первую очередь помогали матерям с детьми. Пожилым людям и инвалидам, наравне с мужчинами трудоспособного возраста, уделялось мало внимания. Учитывая данную тенденцию, в июле 2014-го мы принимали в свой церковный Центр социальной адаптации в основном пенсионеров и людей с ограниченными возможностями – тех, кого меньше всего хотели принимать другие», – подчеркнул председатель Социально-гуманитарного отдела УПЦ.

Отец Владислав отмечает: чтобы подобные проблемы преодолевались в украинском социуме, должна быть соответствующая государственная политика.

«Каждому молодому политику следует помнить, что однажды он сам станет пожилым человеком – если, конечно, доживет. И его старость должна быть обеспечена не просто какими-то личными финансами, которые он успеет приобрести за время депутатской деятельности, а законодательством», – замечает священнослужитель.

Согласно последним результатам исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг», по мнению украинских респондентов, дискриминация в Украине более распространена, когда речь идет о людях старшего возраста (38%) и инвалидов (33%).