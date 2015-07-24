В польских больницах остаются 16 пострадавших в ДТП украинцев

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Польше в Facebook.

"По официальной информации, предоставленной Главной уездной комендатурой полиции в Гарволине, по состоянию на 24 июля 2015 г. в аварии погибло 5 человек (лица установлены, семьи проинформированы). Из 47 лиц, которые на момент аварии находились в рейсовом автобусе Долина-Варшава, в больницах Польши остается 16 человек, из которых 4 – в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ России в ДТП попали 11 украинцев, четверо из них пострадали - представитель МИД

Также сказано, что консульскими должностными лицами Украины в Польше обеспечено посещение всех пострадавших в медицинских учреждениях, во время которых предоставлена консульско-правовая помощь.

С родными пострадавших установлен непосредственный контакт и сообщено о состоянии их здоровья.

Генеральные консульства Республики Польша во Львове и Луцке предоставляют визовое содействие семьям погибших и пострадавших лиц с целью их приезда в Польшу.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Польше в 6.20 по местному времени на трассе S17 "Люблин-Варшава", в селе Гужно-Колония возле Гарволина (Мазовецкое воеводство) рейсовый автобус с украинской регистрацией, в котором находились 49 граждан Украины, въехал в дерево на обочине дороги. В результате аварии трое человек погибли на месте, еще 2 человека скончались в больнице. Также были госпитализированы 22 человека.

По предварительным данным расследования польской прокуратуры, причиной аварии автобуса , скорее всего, было переутомление водителя, и он заснул за рулем.