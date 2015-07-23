МИД подтвердил гибель украинцев в ДТП в Польше

Об этом сообщили в департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел (МИД).

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По информации посольства Украины в Польше, сегодня в 6.20 по местному времени на трассе S17 в 70 км от Варшавы произошло ДТП с участием украинского автобуса, который следовал по маршруту Долина-Ивано-Франковск-Варшава.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли четверо граждан Украины.

Дело находится на особом контроле консульского отдела посольства.