МИД подтвердил гибель украинцев в ДТП в Польше
11:25, 23 июля 2015Общество
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В ДТП в Польше с участием украинского пассажирского автобуса погибли четверо граждан Украины.
МИД подтвердил информацию о гибели четверых украинцев / egarwolin.pl
Об этом сообщили в департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел (МИД).
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По информации посольства Украины в Польше, сегодня в 6.20 по местному времени на трассе S17 в 70 км от Варшавы произошло ДТП с участием украинского автобуса, который следовал по маршруту Долина-Ивано-Франковск-Варшава.
По предварительной информации, в результате ДТП погибли четверо граждан Украины.
Дело находится на особом контроле консульского отдела посольства.
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