Исследователи назвали самые дорогие страны в мире для проведения отпуска

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Эксперты подсчитали, во сколько туристам обойдется один день, проведенный в популярных у отпускников странах. Они пришли к выводу, что самой дорогостоящей страной для отдыха летом 2015 года оказался карибский Барбадос. Туристам придется тратить там порядка 168 долларов в сутки.

На втором месте расположились ОАЭ (156 долларов). Третье место между собой поделили Чехия и Австрия. Один день пребывания там обойдется путешественникам в 142 доллара. За ними следуют Швейцария (140 долларов) и Бельгия (136 долларов).

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Туристы, посещающие США и Люксембург, потратят 134 доллара в день. Девятое место в рейтинге досталось Нидерландам (125 долларов), а замкнул список самых дорогих направлений лета-2015 Гонконг (120 долларов).

Специалисты учитывали стоимость размещения в отеле и другие типичные текущие расходы в пункте назначения. Подробности методологии подсчета ONS не раскрывает.

Профессионалы индустрии путешествий регулярно рассчитывают среднюю стоимость того или иного вида отдыха. Например, в июне были названы самые дорогие и самые бюджетные города для проведения летнего уикенда.