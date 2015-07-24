Исследователи назвали самые дорогие страны в мире для проведения отпуска
Британский национальный институт статистических данных Office for National Statistics составил рейтинг самых дорогостоящих туристических направлений сезона.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.
Эксперты подсчитали, во сколько туристам обойдется один день, проведенный в популярных у отпускников странах. Они пришли к выводу, что самой дорогостоящей страной для отдыха летом 2015 года оказался карибский Барбадос. Туристам придется тратить там порядка 168 долларов в сутки.
На втором месте расположились ОАЭ (156 долларов). Третье место между собой поделили Чехия и Австрия. Один день пребывания там обойдется путешественникам в 142 доллара. За ними следуют Швейцария (140 долларов) и Бельгия (136 долларов).
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Туристы, посещающие США и Люксембург, потратят 134 доллара в день. Девятое место в рейтинге досталось Нидерландам (125 долларов), а замкнул список самых дорогих направлений лета-2015 Гонконг (120 долларов).
Специалисты учитывали стоимость размещения в отеле и другие типичные текущие расходы в пункте назначения. Подробности методологии подсчета ONS не раскрывает.
Профессионалы индустрии путешествий регулярно рассчитывают среднюю стоимость того или иного вида отдыха. Например, в июне были названы самые дорогие и самые бюджетные города для проведения летнего уикенда.