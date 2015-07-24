В России в ДТП попали 11 украинцев, четверо из них пострадали - представитель МИД

Об этом сообщила речник Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

"Опять печальные новости - РФ произошло ДТП с 11 гражданами Украины, 4 пострадали, состояние одного тяжелое. Консул уже работает на месте аварии", - говорится в сообщении.

Знову сумні новини -в РФ сталася ДТП з 11 громад Укр. 4постраждали, стан одного важкий. Консул вже працює на місці аварії. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) July 23, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что в четверг, 23 июля, в 6 часов утра вблизи города Гарволин на востоке Польше автобус с украинцами на борту врезался в дерево.