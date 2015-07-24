В России в ДТП попали 11 украинцев, четверо из них пострадали - представитель МИД

02:53, 24 июля 2015
Общество
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В очередном ДТП в России пострадали четверо граждан Украины.

ДТП / erve.ua

Об этом сообщила речник Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

"Опять печальные новости - РФ произошло ДТП с 11 гражданами Украины, 4 пострадали, состояние одного тяжелое. Консул уже работает на месте аварии", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в четверг, 23 июля, в 6 часов утра вблизи города Гарволин на востоке Польше автобус с украинцами на борту врезался в дерево.

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