В России в ДТП попали 11 украинцев, четверо из них пострадали - представитель МИД
02:53, 24 июля 2015Общество
3945 0
В очередном ДТП в России пострадали четверо граждан Украины.
В очередном ДТП пострадали четверо граждан Украины / erve.ua
Об этом сообщила речник Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.
"Опять печальные новости - РФ произошло ДТП с 11 гражданами Украины, 4 пострадали, состояние одного тяжелое. Консул уже работает на месте аварии", - говорится в сообщении.
Знову сумні новини -в РФ сталася ДТП з 11 громад Укр. 4постраждали, стан одного важкий. Консул вже працює на місці аварії.
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) July 23, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что в четверг, 23 июля, в 6 часов утра вблизи города Гарволин на востоке Польше автобус с украинцами на борту врезался в дерево.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter