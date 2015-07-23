ГСЧС: С начала года на водных объектах Украины погибли 634 человека

С начала года на водных объектах Украины погибли 634 человека.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели призывают граждан придерживаться элементарных правил безопасности во время отдыха вблизи водоемов.

"По статистике, с начала текущего года на водных объектах Украины погибли 634 человека, в том числе 72 ребенка. За аналогичный период 2014 года на воде погибли 844 человека, в том числе 74 ребенка. Только за последнюю неделю на территории страны погибли 43 человека, в частности 9 детей", - отмечается в сообщении.

Спасатели напоминают, что купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева; плавать в воде можно не более 20 минут, причем это время следует увеличивать постепенно, начиная с 3-5 минут; нельзя нырять в воду после длительного пребывания на солнце. При резком охлаждении в воде наступает рефлекторное сокращение мышц, что влечет прекращение дыхания.

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Также запрещается входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, поскольку алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга; если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное для купания место с постепенным уклоном и твердым и чистым дном; в воду надо заходить осторожно и никогда не нырять в незнакомых местах.

Спасатели советуют не заплывать далеко, особенно за буи, потому что можно не рассчитать своих сил; в водоемах с большим количеством водорослей надо стараться плыть вблизи самой поверхности воды, не делать резких движений, чтобы не запутаться; если же руки или ноги запутались в стеблях, необходимо остановиться (принять положение "поплавка", "всплывания") и освободиться от них.

Кроме того, необходимо осторожно плавать на надувных матрасах и надувных игрушках, а купание с маской, трубкой и ластами требует особой осторожности, нельзя плавать с трубкой при сильных волнах.