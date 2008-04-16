Правозащитники требуют отставки Луценко

Правозащитники осуждают инициативу министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО о возобновлении в стране высшей меры наказания.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Винницкой правозащитной группы.

“Такое заявление руководителя крупнейшего правоохранительного органа государства, члена украинского правительства, сформированного парламентским большинством, является очередным свидетельством недопустимо низкого уровня правовой культуры министра, указывает на угрозу юридического популизма, подчеркивает непонимание высшими должностными лицами страны положений Конституции Украины и международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины”, - говорится в заявлении.

Правозащитники напоминают, что Конституционный Суд Украины, признав в своем решении (№11рп от 29 ноября 1999 года) неконституционным существования смертной казни как вида наказания в Уголовном кодексе Украины, указал среди прочего, что “смертная казнь как вид наказания противоречит также статье 28 Конституции Украины, в соответствии с которой "никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство, поведению или наказанию".

“Следовательно, призывая к возобновлению смертной казни, Юрий ЛУЦЕНКО выступает за легализацию пыток, запрещенных международным правом и Конституцией Украины навечно без каких-либо ограничений и исключений. Особенно цинично такие призывы звучат из уст министра внутренних дел, в ведомстве которого пытки, унижения человеческого достоинства и издевательства над задержанными являются ежедневной практикой каждого территориального подразделения МВД, о чем существует множество сообщений в СМИ”, - считают правозащитники.

По их мнению, возобновление смертной казни не только не совместимо с задекларированным в Украине намерением интеграции в ЕС, оно исключает даже членство Украины в Совете Европы, поскольку будет противоречить предписаниям как Факультативного Протокола №6, так и обязательного Протокола №13 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, ратифицированных законом Украины №3436-IV от 9 февраля 2006 года.

“Смертную казнь невозможно возобновить и после внесения изменений в Конституцию Украины, не нарушив при этом международные обязательства Украины, как страны, которая присоединилась ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, касающегося отмены смертной казни закона Украины от 16 марта 2007 года №756-V, поскольку с момента ратификации этого Протокола он рассматривается как неотъемлемая часть Международного пакта о гражданских и политических правах, который в свою очередь является одним из важнейших международно-правовых документов в области прав человека”, - говорится в заявлении.

Правозащитники также обратились к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с требованием публично осудить выраженную Ю.ЛУЦЕНКОМ позицию относительно необходимости возобновления смертной казни и внести в Верховную Раду Украины, в соответствии со ст.19 законом «О Кабинете министров Украины», представления о его освобождении от должности министра внутренних дел Украины.

Правозащитники также обратились в Верховную Раду с просьбой дать оценку заявлению Ю.ЛУЦЕНКО и рекомендовать премьеру отправить министра в отставку.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил о целесообразности возобновления в Украине смертной казни.

«Я выступаю за возобновление высшей меры наказания в виде расстрела за особо тяжкие преступления против личности», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, он высказался против того, чтобы применить такую меру наказания за коррупционные проявления. «Но не считаю возможным применять ее (смертную казнь – УНИАН) за должностные и служебные преступления», - сказал он.