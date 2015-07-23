Яценюк заинтересовался, под чьим управлением находятся миллионы гектаров государственных земель
Недопустимо, когда «в тени» находятся миллионы гектаров земли. Страна требует быстрого решения этой проблемы.
Об этом Яценюк заявил на заседании коллегии Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в четверг, 23 июля.
Он отметил о причинах существования проблем с инвентаризацией земель: «Там кто-то сеет, кто-то собирает, кто-то продает урожай, который нигде не учитывается. Кто-то зарабатывает не миллиарды гривен – речь идет о миллиардах долларов. Зачем им платить в бюджет, если можно брать наличными? Зачем инвентаризировать миллионы гектаров земли, если на этом делается многомиллиардный бизнес?»
Яценюк обратился к Министру регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко и руководителя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра: «Страна требует быстрого решения. Самый дорогой актив, который есть в стране, кроме людей, - это земля. И когда в тени находятся миллионы гектаров земли, это недопустимо».
«В том числе я не могу понять, что происходит с сотнями тысяч гектаров земли, которые находятся в разного рода академиях, которые просят денег из бюджета. Кто там работает? Кто там зарабатывает десятки миллионов?» - сказал он.
«Земля – это общественно-политический вопрос. Нам с вами на первом заседании следующей сессии парламенту нужно дать ответ на этот вопрос. Извлеките максимум все данные - у кого какая земля, у кого оформлена, у кого нет. Работайте через спутники, снимайте. Покажите мне, у кого находятся в фактическом управлении миллионы гектаров украинской земли», - отметил Яценюк.