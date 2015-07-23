Яценюк заинтересовался, под чьим управлением находятся миллионы гектаров государственных земель

Об этом Яценюк заявил на заседании коллегии Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в четверг, 23 июля.

Он отметил о причинах существования проблем с инвентаризацией земель: «Там кто-то сеет, кто-то собирает, кто-то продает урожай, который нигде не учитывается. Кто-то зарабатывает не миллиарды гривен – речь идет о миллиардах долларов. Зачем им платить в бюджет, если можно брать наличными? Зачем инвентаризировать миллионы гектаров земли, если на этом делается многомиллиардный бизнес?»

Яценюк обратился к Министру регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко и руководителя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра: «Страна требует быстрого решения. Самый дорогой актив, который есть в стране, кроме людей, - это земля. И когда в тени находятся миллионы гектаров земли, это недопустимо».

«В том числе я не могу понять, что происходит с сотнями тысяч гектаров земли, которые находятся в разного рода академиях, которые просят денег из бюджета. Кто там работает? Кто там зарабатывает десятки миллионов?» - сказал он.

«Земля – это общественно-политический вопрос. Нам с вами на первом заседании следующей сессии парламенту нужно дать ответ на этот вопрос. Извлеките максимум все данные - у кого какая земля, у кого оформлена, у кого нет. Работайте через спутники, снимайте. Покажите мне, у кого находятся в фактическом управлении миллионы гектаров украинской земли», - отметил Яценюк.