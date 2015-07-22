Прокуратура Донецкой области назвала сегодняшний обстрел Авдеевки терактом

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Как напомнили в пресс-службе, сегодня, 22 июля, около 14 часов, боевики террористической организации «ДНР» начали массированный обстрел жилых кварталов Авдеевки.

В результате артиллерийского обстрела снарядами разрушены жилые дома. По меньшей мере двое мирных жителей, 1968 и 1965 годов рождения получили осколочные ранения.

Кроме того, в результате попадания снаряда сгорел автомобиль, в котором были двое гражданских жителей. Личности погибших устанавливаются.

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В результате обстрела, совершенного террористами, есть и другие разрушения.

Прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Ход расследования находится на личном контроле прокурора Донецкой области.