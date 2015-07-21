В Черкассах часть улицы Ленина переименовали в улицу Небесной Сотни

Как сообщили в пресс-службе Черкасского горсовета, за это решение проголосовало большинство депутатов. В своем решении горсовет решил переименовать улицу Ленина, разделив ее на две части. В частности, большая часть улицы, от ее начала до улицы Ильина получила название Небесной Сотни, а от улицы Ильина до перекрестка со Смелянской – Святомакарьевская.

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В целом, в Черкассах подлежат переименованию более 160 улиц и переулков, названия которых связаны с коммунистическим прошлым.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 апреля приняла закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики". Закон вступил в силу 21 мая.