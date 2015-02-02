Украинские хакеры «положили» сайт харьковских сепаратистов

Об этом в Facebook сообщил украинский хакер Евгений Докукин.

«Недавно мой помощник написал жалобу и сайт закрыли. Этот сайт принадлежит Новикову, основателю харьковского сепаратистской организации "Исход". Над блокировкой счетов которой я работаю с декабря», - написал Докунин.

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Ранее Украинские кибер войска провели хакерскую операцию и получили персональные данные 1025 сепаратистов и террористов. Они включают: фото, имена, фамилии, отчества, адреса, воинские части (для военнослужащих РФ) и другую информацию.