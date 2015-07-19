В Карпатах неизвестные совершили вооруженное нападение на охранника ж/д тоннеля

Об этом заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Омельян сообщил на своей странице в Facebook.

По его данным, нападение было совершено в ночь на 18 июля около 02.30.

По предварительной информации, нападение на железнодорожный тоннель через Карпаты, в сторону города Мукачево, совершили несколько неизвестных лиц в камуфляжной форме и в балаклавах. У одного из охранников нападавшие выпустили 5 пуль, однако раненый охранник успел вызвать подмогу. До прибытия караульных злоумышленники успели скрыться в неизвестном направлении.

„На вооруженного часового, который охраняет стратегический объект, нападают неизвестные в камуфляже и балаклавах. Расстреливают его в упор. Истекая кровью, с погоней за спиной, он добирается до сторожевого поста и под пулями сквозь стены вызывает помощь караулу, что находится в 500 метрах. Четверо караульных моментально бегут на подмогу, нападающие исчезают в темноте. Неизвестно, кто это был. Неизвестны их мотивы: завладеть оружием или заложить взрывчатку. Жизнь стража сейчас вне угрозы, перенес операцию, пришел в себя. Спасло его чудо. Первая пуля из пяти попала в голову”, - сообщил Емельян.

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Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы Главного управления МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, нападение на 52-летнего охранника (житель Львовской области) было совершено на территории Сколевского района Львовской области. Мужчина получил ранения в область головы, левого плеча и левого предплечья, а также ранение кисти руки и левого бедра. Сейчас жизни пострадавшего от нападения мужчины, который находится в больнице, вне опасности.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Правоохранители рассматривают несколько версий преступления.

Справка УНИАН. Между станциями Бескид и Скотарское Мукачевской дистанции Львовской железной дороги проходит одноколейный Бескидский железнодорожный тоннель.

Северный портал тоннеля расположен на землях Опорецкого сельского совета Сколевского района Львовской области, а южный — в Воловецком районе Закарпатской области.

Тоннель был спроектирован и построен еще во времена Австро-Венгрии в 1886 году. Длина тоннеля составляет 1750 м. Имеет стратегическое значение в железнодорожном сообщении с мукачевским направлением.