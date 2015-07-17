Госдеп США предупредил сограждан об опасности поездок в аннексированный Крым и на Донбасс

Об этом сообщают РИА Новости.

В документе гражданам США рекомендуется "воздержаться от всех поездок в оккупированный Крым и Донецкую и Луганскую области". Американцам, которые "живут или находятся там в данный момент, предлагается покинуть эти регионы". Как подчеркивается, данное предупреждение выпущено вместо аналогичного документа от 5 января 2015 года.

Вся ответственность за происходящее в Донецке и Луганске возлагается на боевиков, которые, по мнению США, действуют при поддержке России.

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АР Крым в новом предупреждении назван "оккупированной Россией территорией". По мнению госдепартамента, "РФ в продолжение 2015 года, вероятнее всего, будет предпринимать дальнейшие шаги, соответствующие ее незаконной аннексии этой части Украины". Также, упоминается о "продолжающихся сообщениях о нарушениях в отношении местного населения со стороны нынешних властей Крыма".

Наряду с этим подчеркивается, что Федеральное авиационное управление США (ФАУ) "продолжает высказывать опасения о серьезной угрозе гражданским самолетам в Днепропетровском районе полетной информации". При этом, как считают в госдепартаменте, данная угроза исходит исключительно от "сепаратистов, которые наступают на украинские вооруженные силы в некоторых районах Донецкой и Луганской областей". Кроме того, говорится об "опасениях ФАУ" по поводу Симферопольского района полетной информации, который "может получать противоречивую информацию от украинских и российских диспетчеров".

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