В УПЦ рассказали о надежном механизме доставки гуманитарки мирным жителям Донбасса









Данный механизм гарантирует, что помощь дойдет именно до мирных жителей, и не попадет в руки боевиков. На это обращает внимание председатель Синодального отдела протоиерей УПЦ Владислав Диханов, сообщает Центр информации УПЦ.

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«Уже неоднократно наши гуманитарные грузы блокировали. Мы понимаем наших военных и политиков - они беспокоятся, что гуманитарка не дойдет до мирных жителей, а попадет боевикам. Но у нас в данном случае отлаженный механизм раздачи гуманитарных грузов через приходы - это гарантия, что помощь дойдет до страдающих мирных людей», - отмечает отец Владислав.

По его словам, еще в апреле социально-гуманитарный отдел УПЦ стал первой религиозной организацией Украины, которая вошла в состав сразу нескольких кластеров ООН, которые руководствуются в нашей стране Представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Сотрудничество УПЦ и ООН по вопросам отправки гуманитарных грузов мирным жителям Донбасса уже действует. И привлекает партнеров, которые способны оказывать такую помощь. Экономический кризис сильно ударил по народу, и собирать гуманитарку становится все сложнее и сложнее. Наше сотрудничество с ООН способствует привлечению различных международных организаций, с помощью которых нам удается отправлять гуманитарные грузы пострадавшим мирным жителям зоны АТО», - говорит священнослужитель.

Отец Владислав подчеркивает, что УПЦ помогает как военным, так и беженцам.

«Для нас дела милосердия – над политикой. У нас тоже есть прихожане, которые сегодня разделены по политическому признаку. Однако мы владеем инструментами примирения», - подчеркивает протоиерей УПЦ.

Как сообщалось, согласно последним данным Киевского международного института социологии, треть населения зоны АТО уже не может терпеть бедственное положение. 52% испытывают недостаток медикаментов, 41% - продуктов, 34% - бытовых товаров.