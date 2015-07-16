В УПЦ рассказали о надежном механизме доставки гуманитарки мирным жителям Донбасса
Украинская Православная Церковь наладила раздачу гуманитарных грузов пострадавшим мирным жителям зоны АТО через свои приходы.
Данный механизм гарантирует, что помощь дойдет именно до мирных жителей, и не попадет в руки боевиков. На это обращает внимание председатель Синодального отдела протоиерей УПЦ Владислав Диханов, сообщает Центр информации УПЦ.
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«Уже неоднократно наши гуманитарные грузы блокировали. Мы понимаем наших военных и политиков - они беспокоятся, что гуманитарка не дойдет до мирных жителей, а попадет боевикам. Но у нас в данном случае отлаженный механизм раздачи гуманитарных грузов через приходы - это гарантия, что помощь дойдет до страдающих мирных людей», - отмечает отец Владислав.
По его словам, еще в апреле социально-гуманитарный отдел УПЦ стал первой религиозной организацией Украины, которая вошла в состав сразу нескольких кластеров ООН, которые руководствуются в нашей стране Представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
«Сотрудничество УПЦ и ООН по вопросам отправки гуманитарных грузов мирным жителям Донбасса уже действует. И привлекает партнеров, которые способны оказывать такую помощь. Экономический кризис сильно ударил по народу, и собирать гуманитарку становится все сложнее и сложнее. Наше сотрудничество с ООН способствует привлечению различных международных организаций, с помощью которых нам удается отправлять гуманитарные грузы пострадавшим мирным жителям зоны АТО», - говорит священнослужитель.
Отец Владислав подчеркивает, что УПЦ помогает как военным, так и беженцам.
«Для нас дела милосердия – над политикой. У нас тоже есть прихожане, которые сегодня разделены по политическому признаку. Однако мы владеем инструментами примирения», - подчеркивает протоиерей УПЦ.
Как сообщалось, согласно последним данным Киевского международного института социологии, треть населения зоны АТО уже не может терпеть бедственное положение. 52% испытывают недостаток медикаментов, 41% - продуктов, 34% - бытовых товаров.