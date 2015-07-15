Читатели УНИАН считают ответственной за конфликт в Мукачево центральную власть

Этот тезис поддержали 40,6% (923) из 2 276 читателей группы УНИАН ВКонтакте, которые приняли участие в опросе относительно причин конфликта.

Примерно одинаковая доля опрошенных винит в конфликте "Правый сектор", который хотел подчинить себе контрабандные потоки (16,2%, 368 пользователей), считает виновными в равной степени всех фигурантов (15,5%, 352 пользователя) и не определились с ответом (15,4%, 351 пользователь).

Меньше всего опрошенных - 12,4% - считают, что это провокация местной власти против "Правого сектора". За такой вариант проголосовали 282 пользователя.

Читайте такжеФигурант скандального видео в Мукачево Николай Йовбак показал разрешение на оружие, милицейский жетон и карточку журналистаНапомним, 11 июля в Мукачево произошла перестрелка между членами "Правого сектора" и милицией, вызвало всеукраинский резонанс.

По сообщениям местных СМИ, сначала конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов "Правого сектора" после инцидента скрываются в лесу. Четыре участники перестрелки задержаны, двое из них были ранены и находятся в больнице.

Ранее начальник управления здравоохранения Закарпатской ОГА Василий Скрип заявил, что в результате инцидента в Мукачево всего пострадали 13 человек - члены «Правого сектора», правоохранители и гражданские лица. Есть информация о двух погибших.