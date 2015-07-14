Оба пострадавших от взрывов во Львове милиционера в тяжелом состоянии - медики

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН главный врач станции скорой медицинской помощи Наталья Поважук.

Она уточнила, что у пострадавшей женщины-участкового инспектора милиции множественные ранения и открытый перелом нижней конечности.

«Оперативные данные, которые поступали в первое время оказания медицинской помощи потерпевшей, а это большая площадь ранения, были такие, что есть ампутация конечности. К счастью, ампутации конечности нет», - сказала Поважук.

По ее словам, продолжаются операции, оба пострадавших имеют множественные ранения, их состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня, около 9.00, произошел взрыв в участковом пункте милиции на улице Плуговая, 8 (Железнодорожный район). Множественные осколочные ранения головы и тела получил лейтенант милиции. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Читайте такжеМилиция Львовщины переведена на усиленный режим работы из-за взрывов на участковых пунктахОколо 10.00, прогремел взрыв в участковом пункте милиции на улице Юрия Липы (Шевченковский район). Во время взрыва пострадала женщина – участковый милиционер.

Оба пострадавших милиционера сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Министерство внутренних дел связывает два взрыва на участковых пунктах милиции во Львове с событиями в Мукачево Закарпатской области, где на выходных произошел конфликт со стрельбой между «Правым сектором» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.