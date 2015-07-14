С начала года на вооружение ВСУ поставлено свыше 266 тысяч ракет и боеприпасов - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны украины Виктория Кушнир сообщила на брифинге в Киеве.

По ее словам, в ВСУ продолжает поступать новое и модернизированное вооружение и военная техника с государственных предприятий оборонного комплекса.

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“С начала 2015 года Министерство обороны Украины заключило 71 контракт и дополнительное соглашение на поставку вооружения и военной техники для украинской армии. Согласно государственному оборонному заказу на 2015 год, с начала года на вооружение воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины поставлено 1 тыс. 207 образцов вооружения и военной техники и свыше 266 тыс. ракет и боеприпасов”, - сказала Кушнир.

Как отметила пресс-секретарь Минобороны, ремонтные подразделения ВСУ и предприятия оборонно-промышленного комплекса продолжают ремонт и модернизацию вооружения.

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“Только за прошедшую неделю ремонтно-восстановительные бригады Вооруженных сил Украины вернули для выполнения боевых задач в районе проведения антитеррористической операции 373 единицы вооружения и военной техники”, - сообщила Кушнир.

Это, в том числе 10 танков Т-64, три реактивные системы залпового огня “Град”, одна пушка “Гиацинт-Б”, 9 самоходных гаубиц “Гвоздика”, три САУ “Акация”, одна самоходная пушка “Пион”, 6 противотанковых пушек МТ12 “Рапира”, 7 зенитных установок ЗУ-23-2 и один зенитно-ракетный комплекс “Стрела-10”, 64 пусковые установки противотанкового комплекса “Метис”, три боевые разведывательные машины БРМ-1К, четыре боевые машины пехоты БМП1 и 12 БПМ2, три боевые разведывательно-дозорные машины БРДМ2, четыре бронетранспортера БТР70 и два БТР80.

Кроме того, в строй было возвращено 197 единиц грузовой автомобильной техники.

“Всего с начала проведения антитеррористической операции Вооруженных сил Украины восстановлено и отремонтировано 26 тыс. 785 единиц вооружения и военной техники, из них 25 тыс. 403 единицы восстановили ремонтно-восстановительные бригады военных частей Вооруженных сил Украины, остальную технику – специализированные бригады государственных предприятий”, - резюмировала Кушнир.