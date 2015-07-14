Ситуация в зоне АТО за сутки обострилась, военные готовы к любому развитию событий – пресс-центр

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Так, в течение 13 июля российско-террористические войска более 80 раз обстреляли позиции сил АТО и мирные населенные пункты. При этом бандиты 5 раз применили 152-х и 122-мм артиллерию, 32 раза 120-мм минометы. Также - танки и реактивные системы залпового огня.

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«С 18.00 по 24.00 обстрелу подверглись опорные пункты украинских войск в районах н.п. Опытное, Авдеевка, Марьинка, Новгородское, Красногоровка, Майорск, Пески, Водяное, Ленинское, Химик, на Донецком направлении», - говорится в сообщении.

Как отмечается, «на Луганском и Мариупольском направлениях было относительное затишье. Бандиты обстреляли позиции сил АТО возле поселка Крымское, в Широкино беспокоил наших бойцов снайпер».

В то же время, согласно сообщению, на Луганщине противник вел активную воздушную разведку. Зафиксировано 12 пролетов вражеских беспилотников. Из них 2 - были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны ВС Украины.

За текущие сутки противник всего три раза применил беспилотники.

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Кроме того, по данным пресс-центра, с 00.15 из танков дважды оккупанты вели обстрел наших позиций в районе н.п. Пески. В Широкино в 4 утра работал снайпер. Беспокоящий огонь враг вел вблизи н.п. Счастье, Станица Луганская, Крымское, Майорск, Луганское.

«Войска сил АТО надежно удерживают оборонительные рубежи и готовы к любому развитию событий», - резюмировали в пресс-центре.