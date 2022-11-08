Все они напрямую способствовали становлению и укреплению оккупационных судебных органов на полуострове.

Прокуратура АР Крым и г. Севастополя направила в суд еще 11 обвинительных актов в отношении крымских судей, предавших Украину.

Как сообщает прокуратура Автономной Республики Крым, специальным досудебным расследованием установлено, что после оккупации полуострова 11 украинских судей изменили присяге на верность народу Украины и перешли на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта.

"Они заняли различные должности, включая руководящие. Речь идет о судье незаконно созданного Апелляционного суда, председателя и судье оккупационного Ленинского районного суда, а также судей, пошедших работать в Нахимовский, Евпаторийский и Симферопольский, Нижнегорский, Феодосийский районные суды"", - говорится в сообщении.

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Также прокуратура отмечает, что все они непосредственно способствовали становлению и укреплению оккупационных судебных органов на полуострове, а также принимали участие в формировании и организации их работы.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена). Санкция статьи предусматривает от двенадцати до пятнадцати лет лишения свободы.

По фактам совершения государственной измены прокуратура автономии сообщила о подозрении 713 лицам, 225 из которых – судьи; 215 обвинительных актов направлено в суд, 88 из них касаются именно судей; 14 человек осуждены.

Оккупация Крыма

Россия оккупировала украинский полуостров в 2014 году. Тогда же Путин провел псевдореферендум о якобы присоединении Крыма к составу России.

Попытке аннексии предшествовали организованные антиукраинские выступления в городах Крыма, блокада и захват стратегических объектов полуострова и военных частей ВСУ подразделениями российской армии в некоторых случаях под прикрытием отдельных гражданских лиц и новосозданных спецслужбами РФ "отрядов самообороны Крыма".

Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной оккупации Крыма.

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