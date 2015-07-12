Участники перестрелки в Мукачево оставили во время отступления тело своего погибшего (фото)

19:57, 12 июля 2015
Общество
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Тело обнаружили местные жители села Лавки и правоохранители.

mukachevo.net

Об этом сообщает местное издание Мукачево.нет.

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Тіло загиблого у селі Лавки / mukachevo.net

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