Батальон "Донбасс" призвал не решать ситуацию в Мукачево силовым путем

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице батальона в соцсети. "Сейчас государство не выполняет своих функций по борьбе с коррупцией и обеспечению защиты и правосудия для каждого. И в этом мы видим основную причину событий в Мукачево, в области, где контрабанда и уничтожение лесов стали бедствием национального масштаба и источником обогащения криминальных группировок, подпитывая системы тотальной коррупции в Украине. Если государство немедленно не приступит к выполнению своих обязанностей, общество поручит выполнять эту функцию тем, кому оно доверяет", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЯрош призвал арестовать виновных в перестрелке и уволить АваковаКроме того, в заявлении отмечается, что батальон "Донбасс" призывает к немедленному прекращению всех попыток решить ситуацию в Мукачево силовым путем и требует дать возможность спецпредставителям из состава общественных активистов и народных депутатов, которые прибыли на место событий. "Открытие огня на поражение мы будем считать провокацией пособников Кремля, попыткой замести следы и преступлением против народа Украины. Готовы делегировать своих представителей из числа ветеранов и депутатов ВР от батальона Донбасс", - добавили в пресс-службе "Донбасса".