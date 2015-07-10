Одесские курсанты-десантники успешно приводнились с воздуха (фоторепортаж)

Приводнение — одно из самых сложных упражнений парашютно-десантной подготовки. По правилам безопасности, после раскрытия купола парашютист должен отстегнуть подвесную систему и выпрыгнуть в момент касания воды. Поэтому помимо общих навыков десантирования, которые должны быть доведены до автоматизма, здесь нужны еще хладнокровие и уверенность в себе, пишет Думская.

В ходе нынешних занятий особое внимание уделялось мерам безопасности. Курсанты прыгали в море из вертолета Ми-8 с высоты 600 метров, техническое обеспечение осуществляли военнослужащие отдельного понтонно-мостового полка. Безопасность приводнения обеспечивали несколько катеров.

Читайте такжеВМС Украины совершенствуют подготовку кадрового состава - командующийВ итоге занятия прошли успешно. «Будущие офицеры получили практику десантирования на воду и в очередной раз продемонстрировали свою универсальность, профессионализм и десантный боевой дух», — сказал после занятий начальник факультета Станислав Чумак.

Напомним, десантный факультет готовит офицеров не только для аэромобильных и воздушно-десантных войск, но также для подразделений морской пехоты и государственной службы по чрезвычайным ситуациям.