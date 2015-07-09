В Ростове-на-Дону военный суд начнет рассмотрение уголовного дела Сенцова

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону начнет рассмотрение уголовного дела украинского режиссера Олега Сенцова, которого обвиняют в совершении террористических актов в Крыму. Об этом корр. ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Предварительное слушание назначено на 10.00 мск. Оно будет проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон", - сказала она.

По данным следствия, Сенцов создал террористическое сообщество, которое действовало на территории Крыма и было структурным подразделением организации "Правый сектор".

Читайте такжеПорошенко назначил государственную стипендию режиссеру Сенцову

Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ в мае 2014 года в Крыму. Следователи считают, что он организовал поджоги в симферопольском отделении "Единой России" и офисе организации "Русская община". Украинского режиссера также обвиняют в подготовке взрыва у памятника Ленину в Симферополе. В середине апреля ему предъявили новое обвинение – в незаконном хранении оружия. В мае Мосгорсуд продлил срок ареста Сенцова до 11 июля, сообщает Радио Свобода.

По уголовному делу, помимо Сенцова, проходят еще три человека: Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний.

Афанасьев и Чирний ранее дали признательные показания и, заключив сделку со следствием, были осуждены на 7 лет лишения свободы каждый. Кольченко в настоящее время находится в московском СИЗО.

Российские и зарубежные деятели искусства и правозащитники не раз высказывались в защиту и поддержку Олега Сенцова и считают обвинения, выдвинутые против него надуманными и политически мотивированными.

Читайте такжеЕвропейская киноакадемия собирает средства на помощь режиссеру Сенцову

В частности, на 68-м Каннском кинофестивале состоялась акция солидарности с украинским режиссером Олегом Сенцовым, организованная Гильдией французских кинематографистов и Европейской киноакадемией. На открытии программы президенты Гильдии Селин Скьямма и Пьер Салавори призвали президента России Владимира Путина освободить режиссера Олега Сенцова.

Обращение к Путину подписали 108 французских режиссеров, среди них – лауреаты "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля Жан-Пьер Дарденн и Лоран Канте, президент Французской синематеки Коста Гаврас, режиссеры Жак Одиар, Катрин Брейя и Бертран Тавернье.