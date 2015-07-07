В Черкассах ко Дню Независимости демонтируют коммунистическую символику и переименуют 160 улиц

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, такое решение сегодня на очередной сессии принял Черкасский горсовет.

Согласно документу, департамент архитектуры и градостроительства должен составить перечень зданий и сооружений, где установлена коммунистическая и нацистская символика. А также разработать график демонтажа этой символики до 24 августа, Дня Независимости Украины.

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Как указано в решении, к коммунистическую символику депутаты засчитывали любое изображение государственной эмблемы СССР - серпа и молота, пятиконечной звезды, изображения Ленина и других партийных и государственных деятелей СССР, а также символы нацистского режима.

Решение горсовета также предусматривает установку на месте демонтированных символов тоталитарных режимов государственной символики Украины за средства владельцев или держателей зданий.

Кроме того, в Черкассах 6 июля началась ревизия города на наличие коммунистической символики и памятников советским деятелям. Проверяют черкасские школы и детсады, медицинские заведения, жилые дома и предприятия. Также их проверят на предмет того, не прославляют ли они и тоталитарное коммунистическое прошлое. Профильные департаменты горсовета Черкасской перечень таких объектов должны представить уже на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада украины 9 апреля приняла Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Законом запрещается публичное использование и пропаганда символики таких режимов, устанавливается обязанность переименовать населенные пункты, учреждения, организации, торговые марки и тому подобное.

Закон вступил в силу 21 мая.