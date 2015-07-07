Адвокат: Савченко отказали в рассмотрении уголовного дела судом присяжных

Об этом сообщает Радіо Свобода.

Как отметил ее адвокат Николай Полозов, Савченко также отказали в рассмотрении дела в Москве.

Ранее другой адвокат Марк Фейгин предположил, что его подзащитную могут судить в Ростове, поскольку, по версии следователей, Савченко пересекла российскую границу через город Донецк в Ростовской области. Фейгин отметил, что о месте суда станет известно после утверждения российской Генпрокуратурой обвинительного заключения.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 6 июля представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что следствие завершило расследование уголовного дела против украинской летчицы Надежды Савченко, незаконно обвиняемой в соучастии в убийстве журналистов РФ в зоне АТО.,Дело направлено в прокуратуру.