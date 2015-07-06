Потерпевшие и свидетели по делу роты "Торнадо" дали показания (видео)

Об этом говорится в видеообращении главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, опубликованном пресс-службой Генеральной прокуратуры на видеохостинге Youtube.

Читайте такжеУ задержанных бойцов роты "Торнадо" зафиксированы телесные повреждения - омбудсмен

"За месяц работы фактически собрана доказательная база, которая дает основания беспрекословно подозревать командира роты Руслана Онищенко, а также значительное количество его подчиненных, которые организовались вокруг него как уголовный элемент в погонах сотрудников милиции... Было принято решение о расследовании этого дела", - подчеркнул Матиос.

Матиос сообщил, что рота "Торнадо" появилась после того, как был расформирован батальон "Шахтерск". По словам главного военного прокурора, министр внутренних дел заявил, что этот батальон расформирован за совершение мародерства и преступлений.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат бойцов роты "Торнадо", член совета правозащитной группы "Сич" Виталий Погосян заявил, что бойцов "Торнадо" не обвиняют в совершении ни одного военного преступления.

17 июня суд арестовал восьмерых бойцов роты "Торнадо" по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали их.

Того же дня министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо".

Следователи и прокуратура провели обыск на базе расформированной роты "Торнадо" в Привольном Луганской области.

Адвокат Погосян заявил, что его подзащитных подвергают пыткам на допросах.